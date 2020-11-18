Жена Дзюбы может подать на развод

Разгоревшийся вокруг футболиста скандал сказался на семейной жизни

Супруга форварда "Зенита" Артема Дзюбы Кристина может подать на развод, заявила подруга девушки. Она добавила, что жена футболиста держит на мужа обиду.

Знакомая супруги спортсмена объяснила, что терпение Кристины не безгранично и скоро может закончиться, передает PopCake. Сама Кристина эти заявления никак не прокомментировала.

"Конечно, она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей. Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело", - сказала подруга девушки.

Артем Дзюба и его жена Кристина в браке уже восемь лет, за это время у них родились двое сыновей. Семейная жизнь пары уже была под угрозой, когда в Сети появилась информация об изменах футболиста с телеведущей Марией Орзул.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием молодого человека, похожего на Артема Дзюбу. Футболисту пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram, также появление ролика в интернете отразилось и на работе спортсмена. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ноябрьских матчей, а "Зенит" лишил форварда капитанской повязки в матче с "Краснодаром". Тем не менее, многие российские знаменитости поддержали спортсмена. Они отметили, что в отношении спортсмена было совершено преступление.

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