Песков объяснил высокую заболеваемость политиков коронавирусом

Это связано с работой

Высокая заболеваемость губернаторов и депутатов коронавирусной инфекцией связана с тем, что их работа предусматривает большое количество контактов.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил тот факт, что политики часто заболевают COVID-19.

"Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты и поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике", - объяснил спикер Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал решение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина лечиться от коронавируса в Москве, а не в своем регионе, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация, что главу региона разместили в частной столичной клинике.

"Кремль не может считать, где лечиться человеку. Это было бы категорически неправильно. Человек сам должен принимать решение, где ему лечиться", - добавил Песков.

Связи между лечением Сипягина в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его регионе нет, добавил пресс-секретарь президента. Кроме того, положение дел в регионах будет обсуждаться на встрече президента с членами правительства в среду, 18 ноября.

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