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В Москве столкнулись трактор и машина скорой помощи

12:27
  • среда
  • 18 ноября 2020

Один человек госпитализирован

В Москве один человек пострадал при столкновении трактора и автомобиля Ford Transit. Как сообщили в полиции, ДТП произошло на шоссе Энтузиастов.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что участником аварии стал автомобиль скорой медицинской помощи. Фельдшера госпитализировали.

Ранее крупное ДТП произошло в Калининградской области. В посёлке Холмогоровка автомобиль совершил наезд на людей, восемь человек пострадали. Авария произошла в месте, где проходили общественные слушания. На них присутствовала съемочная группа местного телеканала, журналисты получили травмы. В последний момент кто-то успел оттолкнуть коляску с ребенком. Водитель, ему 79 лет, объяснил, что это случайность. Он понимал, что едет прямо на людей, но остановить автомобиль не смог. Проводится проверка. Как сообщили в полиции, мужчина перепутал педали газа и тормоза.

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