Глава Мордовии попросил Путина уволить его

66-летний политик захотел "дать дорогу молодым"

Глава республики Мордовия обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке. Свое решение 66-летний Владимир Волков объяснил необходимостью "дать дорогу молодым".

"Работать Главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым", - заявил Волков в обращении к жителям региона, опубликованном на сайте правительства Мордовии.

По словам Волкова, за время его руководства удалось многое сделать в различных сферах, а также успешно организовать и провести матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Он поблагодарил всех за "понимание и доверие".

Владимир Волков родился и вырос в Мордовии. Вся его трудовая деятельность прошла в республике. С октября 1995 по май 2012 года был председателем правительства Мордовии. В мае 2012 года Владимир Путин назначил Волкова главой республики. В 2017 году переизбрался на новый срок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"