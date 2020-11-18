ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Мордовии попросил Путина уволить его

12:58
  • среда
  • 18 ноября 2020

66-летний политик захотел "дать дорогу молодым"

Глава республики Мордовия обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке. Свое решение 66-летний Владимир Волков объяснил необходимостью "дать дорогу молодым".

"Работать Главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым", - заявил Волков в обращении к жителям региона, опубликованном на сайте правительства Мордовии.

По словам Волкова, за время его руководства удалось многое сделать в различных сферах, а также успешно организовать и провести матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Он поблагодарил всех за "понимание и доверие".

Владимир Волков родился и вырос в Мордовии. Вся его трудовая деятельность прошла в республике. С октября 1995 по май 2012 года был председателем правительства Мордовии. В мае 2012 года Владимир Путин назначил Волкова главой республики. В 2017 году переизбрался на новый срок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Волков
Владимир Волков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.