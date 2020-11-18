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Центр "Вектор" разрабатывает еще три вакцины от COVID-19

13:03
  • среда
  • 18 ноября 2020

Ранее центр зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона"

Государственный научный центр "Вектор", помимо уже зарегистрированной вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов, разрабатывает еще три препарата.

"С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования: пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса производства научного центра "Вектор" будет бесплатной. "Ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи. То есть вся вакцина, которая будет производиться, она будет бесплатна для населения", - заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

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