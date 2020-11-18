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В Центре Чумакова рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

13:57
  • среда
  • 18 ноября 2020

Перейти к третьей фазе исследований получится уже в феврале

В Центре имени Чумакова заявили о намерении приступить к третьей фазе испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции уже в феврале следующего года. Об этом рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

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"Мы планируем приступить к третьей фазе в начале 2021 года, после получения всех необходимых разрешений", - сказал он.

В настоящее время завершается второй этап клинических исследований вакцины на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, результаты появятся к концу года. После этого будут поданы документы на регистрацию препарата, передает стопкоронавирус.рф.

Ишмухвметов добавил, что участники исследования чувствуют себя хорошо, из реакций на вакцину – лишь единичные случаи болезненности в месте укола. "Первые 70 добровольцев выписаны из клиники в Кирове, никаких побочных явлений нет", - подчеркнул глава центра.

Ранее сообщалось, что ученые из Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН работают над созданием цельновирионной вакциной, в основе которой используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом сохранивший способность вызывать иммунную реакцию.

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