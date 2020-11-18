В убийстве российского летчика в Сирии обвинили четырех террористов

Боевики объявлены в международный розыск

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение четырем террористам, которые причастны к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии.

Как сообщили в СКР, обвиняемые - Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд – участники запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Они объявлены в международный розыск.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Штурмовик Су-25 попал под обстрел из ПЗРК во время облета зоны деэскалации в Идлибе 3 февраля 2018 года. Филипов до последнего пытался удержать самолет в воздухе, в конце концов ему пришлось катапультироваться. На земле майор вступил в неравный бой с террористами. Окруженный, он подорвал себя и нескольких боевиков гранатой. Его последними словами были: "Это вам за пацанов".

Тело майора Романа Филипова удалось вернуть на родину. Президент Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России посмертно.

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