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Аудитора и экс-министра Михаила Меня заподозрили в хищениях

13:17
  • среда
  • 18 ноября 2020

Сам Мень ничего не знает

Аудитора Счетной палаты, экс-министра строительства и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня заподозрили в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета региона. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

"Следственный комитет России расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области", - сказал Краснов.

Он попросил у Совфеда разрешение на задержание Михаила Меня.

Сам Мень, комментируя заявление Краснова, сказал, что впервые слышит о претензиях к нему со стороны правоохранительных органов.

"Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чём дело, сейчас буду выяснять",- сказал Мень агентству "Интерфакс".

Михаил Мень с 2005 года по 16 октября 2013 года был губернатором Ивановской области, затем перешел на работу в правительство России в должности министра строительства жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году покинул пост, став аудитором Счетной палаты.

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