Путин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в регионах

Президент проводит совещание с членами правительства

Меры по борьбе с коронавирусом обсудил Владимир Путин с членами правительства. Президент провел совещание по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

"К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее. Так или иначе, это всегда остаётся в последнее время в поле нашего внимания, в поле нашего зрения, но, как и договаривались, сегодня уделим этому особое внимание, и попросил бы начать Татьяну Алексеевну Голикову, хотел бы услышать её оценки текущей ситуации", - сказал президент России Владимир Путин.

"На сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 991 998 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В последние полтора месяца с 1 октября по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости по стране в среднем увеличился в 2,5 раза. С 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения. Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в республике Карелия. Несмотря на напряжённость, в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова доложила президенту, что по всей стране введено обязательное ношение масок. В восьмидесяти регионах усилен режим дезинфекции в общественных местах. Из десяти миллиардов рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом, заключено контрактов более чем на девять миллиардов.

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