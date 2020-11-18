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ОНФ запустил образовательный проект "Взлетная полоса"

14:51
  • среда
  • 18 ноября 2020

Организаторы проекта уже помогли осуществить мечту Андрея из Ростовской области

В среду стартовал новый образовательный проект Общероссийского народного фронта "Взлётная полоса". Об этом рассказали на пресс-конференции в Москве.

Для талантливых подростков из малообеспеченных семей и тех, кто остался без родителей, создадут систему дистанционного обучения, передает "ТВ Центр". Они смогут заниматься с преподавателями из ведущих вузов и подготовиться к сдаче единого госэкзамена. Организаторы проекта уже помогли  осуществить мечту Андрея из Ростовской области. Благодаря поддержке волонтёров-репетиторов мальчик поступил в лётную школу.

"Хочу поблагодарить всех участников, на которых непосредственно ляжет процесс реализации - педагоги, преподаватели. Конечно, хочется отметить, что не всегда и не сразу вы будете иметь мотивированных учеников. Но это на самом деле талантливые дети. Самое главное, конечно, чтобы они были счастливы, чтобы они смогли сделать то, что они хотят в этой жизни", - сказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

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