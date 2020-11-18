На заседании Евразийского альянса омбудсменов обсудили ситуацию с мигрантами

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека обсудили в среду на заседании Евразийского альянса омбудсменов. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Организация - первый в истории правозащитный союз, который объединил государственных омбудсменов Европы и Азии. На заседании участники обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, обсудили лучшие правозащитные практики в условиях пандемии. Особое внимание уделили ситуации с мигрантами и лицами без гражданства, передает "ТВ Центр".

"Очень важно было поддержать живым голосом в эти дни, живым словом, активным делом людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Я обратилась к руководству в МВД России с просьбой установить миграционные каникулы, чтобы люди не считались нарушившими закон, миграционное законодательство", - сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"