Коммунальщики приготовились к непогоде в Москве

В среду в московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Ветер, метель, ледяной дождь и гололедица. В среду в московском регионе объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. К вечеру в городе обещают снег, переходящий в дождь. Низкая температура - минус 3, а также порывы ветра - до 20 метров в секунду - быстро превратят осадки на дорогах в лёд. Возможно налипание мокрого снега на деревьях и линиях электропередачи. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Город готов справиться с испытаниями природы, передает "ТВ Центр". Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим работы, подготовлены дизельные генераторы на случай обрыва проводов.

"Приняты меры к тому, чтобы с наступлением таких неприятных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, тропиночной сети, будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы. В ночное время будут работать и рабочие ручной уборки, особенно обратить внимание надо на остановочные пункты", - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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