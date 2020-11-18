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В концертном зале имени Чайковского проверили соблюдение мер против COVID‑19

15:07
  • среда
  • 18 ноября 2020

И не нашли нарушений

В Москве откроются дополнительные пункты сдачи плазмы для лечения коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Новые пункты появятся на базе 67-й больницы, больницы Ерамишанцева и в филиале Центра крови имени Гаврилова на Беговой. Это позволит охватить еще большее число районов, а донорам будет удобнее до них добраться, передает "ТВ Центр".

Тем временем, в столице продолжается проверка учреждений на соблюдение санитарных мер. Накануне вечером инспекторы ОАТИ пришли в концертный зал имени Чайковского. Нарушений  не выявлено. Зрителей было 25 процентов, все использовали маски. 

А администрация Большого театра из-за новых ограничений по заполняемости зала попросила сдать билеты на спектакли, которые должны были состояться с 27 ноября по 31 декабря. Деньги всем вернут и  после этого билеты вновь поступят в продажу.

Столичный Роспотребнадзор разъяснил, как будут работать открытые катки в Москве. Маски и перчатки там носить не надо. Но  в раздевалках, пунктах проката и кассах посетителям и персоналу средства защиты потребуются. Социальную дистанцию также никто не отменял.

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