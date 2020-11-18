Началась проходка левого тоннеля на перегоне "Лианозово" – "Физтех"

Проходку ведет щит "Ирина"

Строительство тоннелей между станциями "Лианозово" - "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро перешло в активную фазу. Буквально две недели назад правый перегонный тоннель начал прокладывать комплекс "Татьяна", а вот уже стартовали работы и в левом тоннеле. Там отправился в путь щит "Ирина".

Разбить бутылку шампанского о борт тоннелепроходческой машины -это уже традиция. Метростроевцы признаются: корабельный ритуал тут подходит как никогда кстати. ТПМК отправляется в длительное путешествие, которое завершится прокладкой нового тоннеля столичной подземки.

"Стартуем щитом "Ирина" от станции "Лианозово" до станции "Физтех". Общая протяжённость 2,4 км. Начали проходку. Надеемся, что очень успешно её и завершим", - сообщил гендиректор компании-подрядчика Сергей Жуков.

Проходческий комплекс "Ирина" будет прокладывать левый тоннель Люблинско-Дмитровской линии. ТПМК стартовал уже через две недели после запуска первого щита - "Татьяна". А в правом тоннеле работа кипит с начала ноября и уже удалось проложить больше 20 метров.

После того как тоннелепроходческий комплекс прошёл около 1,5 метров, на его место устанавливается бетонный тюбинг. В кольце их 7 штук. Но для скрепления также устанавливаются болты, которые закручиваются тяжёлым гайковёртом.

Почти параллельное движение двух щитов - большая редкость в метростроении. Обычно дистанция между ними около месяца. Здесь же, по расчётам геологов, грунт позволяет идти рядом. Это в значительной степени сокращает время строительных работ. Оба тоннеля будут готовы примерно через год.

"Особенность данной проходки в том, что она будет осуществляться под железнодорожными путями МЦД на перегоне от платформы "Лианозово" до платформы "Марк", - сообщил заместитель директора по строительству компании-подрядчика Роман Ромашевский.

Бетонная оснастка платформы "Лианозово" почти полностью завершена. После того, как оба щита уйдут вглубь на сотни метров, удастся закончить заливку бетона и возведение перрона. Станция неглубокого заложения, поэтому монтаж ведётся открытым способом.

"Мы сейчас движемся с вами по будущему правому пути данной станции. Напротив нас будет левый путь и центральная часть. Это как раз платформа, где будут находиться пассажиры. Здесь возводятся колонны. Также возводятся стены. На этих стенах будут возводиться перекрытия, которые будут служить как раз платформой", - сообщил начальник участка Михаил Николаев.

Проектировщики долго решали, как в этом районе Москвы провести метро – под землёй или на поверхности. Учитывая мнения москвичей, решили строить по традиционной схеме. Будущая конечная станция "Физтех" салатовой ветки - одна из немногих, которая находится за пределами МКАД. Она будет расположена в районе Северный и по плану должна открыться в 2023 году.

Илья Данильцев, Дмитрий Гималов и Станислав Козловский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"