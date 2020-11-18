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Врачи Боткинской больницы с помощью робота удалили опухоль простаты

15:18
  • среда
  • 18 ноября 2020

Функции органа удалось сохранить

Врачи Боткинской больницы успешно провели сложнейшую операцию москвичу, у которого диагностировали рак предстательной железы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Манипуляции проводились с помощью комплекса "Да Винчи". Все действия робота были под контролем хирургов. Благодаря новейшей технике, раковую опухоль удалили, сохранив все функции органа.

Ежегодно в Боткинской больнице проводят сотни подобных инновационных операций. Причём по всем направлениям хирургии.

"Роботическая хирургия позволяет увеличить возможности хирурга в несколько раз. Прежде всего, это малотравматичный доступ. То, что возможности хирурга: руки - 7 миллиметров в диаметре, то есть они могут подойти в самую труднодоступную зону", - объяснил главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

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