Эксперты дали советы, как выбрать дом в Подмосковье на Новый год

До праздника еще больше месяца, а стоимость аренды коттеджей и домов растет с каждым днем

Москвичи начали активно бронировать коттеджи в Подмосковье. В Москве из-за пандемии от массовых гуляний и ресторанов в новогоднюю ночь придётся на этот раз отказаться, поэтому жители столицы начали подыскивать альтернативу.

До Нового года еще больше месяца, но Наталья уже рассматривает варианты. В сложившейся ситуации их немного: на заграничные курорты ехать рискованно, рестораны ночью будут закрыты, а гуляния отменены. Остается романтика загородного дома.

"Хочется выйти зимой, в Новый год, в лес, в сказочную атмосферу", - говорит Наталья Зайцева.

Сказочной атмосферой зимнего Подмосковья многие москвичи стали интересоваться еще с августа. Из-за большого спроса цены сразу выросли.

"Стоимость домов, которые в выходные, за выходные, за двое суток, стоили 25-30 тысяч, в новогоднюю ночь, только на одну ночь, этот дом может стоить 120-130 тысяч. Верхней планки по домам нет - здесь абсолютно может быть любая стоимость", - заявила агент по загородной недвижимости Наталья Перетяченко.

При этом только на сутки снять дом не получится, владельцы сразу ставят условием аренду минимум на два-три дня. Таким образом, встреча Нового года на природе обойдется в среднем от 150 тысяч рублей, в зависимости от удаленности дома и его возможностей.

"В этом доме - три этажа. Есть камин, есть спальные комнаты, сауна, бассейн", - сказал руководитель управляющей компании Павел Рязанов.

Коттедж в Одинцово забронирован еще с конца октября. Дом рассчитан на 20 человек. Обычный его ценник - 15 тысяч рублей за сутки в будни, в выходные - 30 тысяч, а новогодние даты - вдвое дороже - 60 тысяч.

"Мы сейчас сдаем дешево. Ну, как дешево. Чем ближе к Новому году, тем цена дома будет дороже. Но мы рассчитываем сдать дешево и раньше", - говорит Рязанов.

Спрос на аренду загородной недвижимости сейчас высокий, ежедневно - десятки звонков. Как предупреждают специалисты, цены будут повышаться еще трижды - в начале декабря, с середины и перед самим праздником. Расхватывают все дома - в радиусе до 200-250 километров от МКАД. В числе частых пожеланий - сауна, отдельная мангальная зона, большая гостиная и особая обстановка.

Новый год в загородном доме у многих ассоциируется именно с камином. Притом не бутафорским, а настоящим, чтобы ощутить атмосферу тепла, уюта и волшебства.

Агенты по недвижимости советуют обращать внимание на подъездные пути, лестницы и бассейны, особенно если планируется отдых с детьми.

"Лестницы бывают скользкие, бывают с очень широкими проемами между балясинами, может быть очень широкий шаг, и дети могут вывалиться, упасть с лестницы. Чтобы бассейны были закрыты. Чтобы было комфортно, тепло, безопасно", - советует Перетяченко.

А еще - красиво! В каждом доме по желанию арендаторов обещают елку, гирлянды и светящиеся украшения.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Дина Самохина, Максим Мирошниченко, "ТВ Центр".

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