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Лебедей с Патриарших прудов отправили на зимовку

15:29
  • среда
  • 18 ноября 2020

Зимой за ними будут ухаживать сотрудники питомника

Лебедей с Патриарших прудов отправили на зимовку. Сами улететь они не могут из-за подрезанных крыльев, отмечает "ТВ Центр".

В этом году благодаря хорошей погоде птицы оставались в родном водоеме дольше обычного. Но с наступлением холодов пришла пора переезжать. Судя  по всему, пернатые и сами не против перебраться в теплый питомник. Там за ними всю зиму будут ухаживать  специалисты, а с наступлением весны пару вновь вернут на Патриаршие.

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