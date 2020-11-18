Зимой за ними будут ухаживать сотрудники питомника

Лебедей с Патриарших прудов отправили на зимовку. Сами улететь они не могут из-за подрезанных крыльев, отмечает "ТВ Центр".

В этом году благодаря хорошей погоде птицы оставались в родном водоеме дольше обычного. Но с наступлением холодов пришла пора переезжать. Судя по всему, пернатые и сами не против перебраться в теплый питомник. Там за ними всю зиму будут ухаживать специалисты, а с наступлением весны пару вновь вернут на Патриаршие.

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