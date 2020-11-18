Подозреваемой в убийстве двух детей в Москве стала их мать

Она призналась в убийстве на допросе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетних детей в Москве, передает "ТВ Центр".

Все произошло минувшим вечером в жилом доме на Тайнинской улице. Отец приехал к бывшей супруге, чтобы навестить пятилетнюю дочь и трехлетнего сына, но обнаружил, что дети мертвы, а 25-летняя мать находится в неадекватном состоянии. Позже в ходе допроса она призналась в преступлении. Согласно предварительному расследованию, женщина могла задушить детей.

"По подозрению в совершении преступления задержана мать малолетних, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинения, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"