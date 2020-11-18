В МГУ ответили на требование студентов вернуть часть денег за обучение

Учащиеся недовольны снижением качества образования из-за дистанционки

Руководство МГУ отреагировало на требование студентов провести перерасчет стоимости обучения из-за введения дистанционки.

Университет сделал все возможное, чтобы в период пандемии сохранилось качества обучения. Кроме того, дистанционное обучение является формой очного, напомнили в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть студентов-контрактников МГУ готовятся подать коллективный иск к вузу с требованием вернуть часть оплаты за обучение. По их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса качество образования снизилось: учащиеся не могут полноценно общаться с преподавателями, посещать библиотеку, проводить практические и лабораторные занятия.

В Минобрнауки заявили, что этот вопрос должен решиться непосредственно между вузом и студентами, министерство в данном случае решения не принимает.

"Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа", - заявил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Омельчук. Он также подчеркнул, что, когда люди заявляют, что дистанционное обучение стоит дешевле, они забывают об увеличивающейся при этом нагрузке на большинство преподавателей.

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