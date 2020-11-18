Милонов самоизолировался с коронавирусом

Депутат заболел

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что тест на коронавирус, который он сдавал ранее, показал положительный результат. Политик ушел на самоизоляцию.

"Коронавирус. Самоизолировался", - заявил Милонов. Он отметил, что находится дома уже пятый день, передает РИА Новости.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что уже 130 депутатов Госдумы либо переболели коронавирусной инфекцией, либо болеют ей сейчас. При этом 28 из них пришлось госпитализировать.

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