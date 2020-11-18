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Депутат Николаева: Интересы бюджетников защищены в бюджете максимально

14:21
  • среда
  • 18 ноября 2020

Власти Москвы намерены помогать гражданам материально

В проекте бюджета Москвы на следующие три года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы и защита интересов ее работников, заявила член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева.

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Она отметила, что бюджет столицы предполагает расходы в размере 56% на социальную сферу. Эти деньги пойдут на полноценную работу систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, а также повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

"Заработная плата повышается для всех без исключения занятых в образовании, медицине, социальной помощи, городских учреждениях науки, культуры и спорта на 3,7%. Регулярная индексация дает людям уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их труд ценится Москвой и москвичами", - рассказала Николаева.

Депутат подчеркнула, что проект также предлагает продлить финансирование стимулирующих выплат, которые позволяют работникам возможности повышать квалификацию и тем самым увеличивать свой вклад в работу отрасли.

В условиях пандемии коронавируса многие чувствуют себя некомфортно и тревожно, а потому особенно важно сохранить стабильную работу бюджетной сферы и уровень социальной помощи от города тем, кто в ней нуждается, считает Николаева.

"Выделение необходимых средств на здравоохранение, образование, социальную помощь - это тот базис, на который люди будут опираться в будущем. Поэтому я считаю необходимым поддержать бюджет, где социальные расходы являются главенствующими", - резюмировала она.

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