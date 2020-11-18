Совфед разрешил задержать аудитора Михаила Меня

Он обвиняется в причастности к хищению 700 миллионов

Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты Михаила Меня. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, передает "ТВ Центр".

Сенаторы приняли решение единогласно в ходе заседания верхней палаты парламента. Ранее запрос на задержание подал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Преступление произошло в 2011 году. Как отметил генпрокурор, у следствия достаточно доказательства вины Михаила Меня, который занимал должность губернатора региона в период с 2005 по 2013 годы.



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