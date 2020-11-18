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"Тройка" оказалась самой умной транспортной картой в мире

14:52
  • среда
  • 18 ноября 2020

Это определили на международном конкурсе

Московская транспортная карта оказалась самой умной в мире, она заняла первое место в рамках международной премии Transport Ticketing Global. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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За награду боролись такие участники, как крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера, передает РИА Новости.

"В Москве одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах — меньше 0,3 сек (300 миллисекунд). Например, в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает около полсекунды (500 миллисекунд). Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тысячи комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф", - объяснил Ликсутов.

Он добавил, что "Тройка" была запущена в 2013 году.

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