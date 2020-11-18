"Тройка" оказалась самой умной транспортной картой в мире

Это определили на международном конкурсе

Московская транспортная карта оказалась самой умной в мире, она заняла первое место в рамках международной премии Transport Ticketing Global. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За награду боролись такие участники, как крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера, передает РИА Новости.

"В Москве одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах — меньше 0,3 сек (300 миллисекунд). Например, в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает около полсекунды (500 миллисекунд). Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тысячи комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф", - объяснил Ликсутов.

Он добавил, что "Тройка" была запущена в 2013 году.

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