Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на коронавирус

Голикова заявила, что это предельный срок
Президент России Владимир Путин считает, что 48 часов для получения результата теста на коронавирус – это слишком долго.
"48 часов - это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго", - констатировал глава государства на совещании с членами правительства по вопросам распространения коронавируса в России.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что двое суток – это предельный срок предоставления лабораторных результатов из-за разных условий в регионах.
Ранее Роспотребнадзор обязал сообщать пациентам результаты тестов на наличие коронавируса в течение двух суток с момента отбора биологического материала.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"