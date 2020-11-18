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Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на коронавирус

14:52
  • среда
  • 18 ноября 2020

Голикова заявила, что это предельный срок

Президент России Владимир Путин считает, что 48 часов для получения результата теста на коронавирус – это слишком долго.
Путин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в регионах

"48 часов - это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго", - констатировал глава государства на совещании с членами правительства по вопросам распространения коронавируса в России.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что двое суток – это предельный срок предоставления лабораторных результатов из-за разных условий в регионах.

Ранее Роспотребнадзор обязал сообщать пациентам результаты тестов на наличие коронавируса в течение двух суток с момента отбора биологического материала.

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