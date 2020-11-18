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Боярский пристыдил просящих денег у государства артистов

15:12
  • среда
  • 18 ноября 2020

Он уверен, что нехватка средств - проблема артистов, а не государства

Михаил Боярский обратился к оставшимся без дохода артистам. Он призвал коллег не жаловаться и не требовать господдержки, а искать другие способы заработка.

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"Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я считаю, что мужик – даже в такой женской профессии, как актерская, – все равно должен уметь доставать деньги любым способом", - заявил Боярский.

Он назвал неприемлемыми просьбы коллег о поддержке со стороны государства. По словам актера, поиск источника дохода является проблемой самих артистов, тогда как помощь властей – непозволительная роскошь, передает Газета.Ru.

Боярский добавил, что помощь можно оказать тем артистам, которые потеряли работу из-за пандемии. При этом он сам бы отказался от такой поддержки и устроился бы на другую работу. "Первое, что в голову приходит – пошел бы водить машину", - сказал актер.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не рассматривают меры поддержки артистов.

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