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Депутат МГД Русецкая: проект бюджета обеспечивает выполнение социальных программ

15:19
  • среда
  • 18 ноября 2020

Образование и интересы детей хорошо отражены в документе

Депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая озвучила ключевые направления в проекте бюджета столицы на 2021 год. По словам парламентария, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, сохраняется социальная направленность этого документа.

Русецкая отметила, что город обязательно должен продолжить строительство новых учреждений соцсферы, среди которых  школы, поликлиники и детские сады. На эти цели в проекте бюджета заложено свыше 95 миллиардов рублей.

"Замораживать строительство социальных учреждений нельзя, так как на них уже рассчитывают москвичи", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

В проекте бюджета предусмотрены значительные средства на ремонт и переоснащение образовательных учреждений. "Эти расходы необходимы, если мы хотим, чтобы московские школьники сохраняли высокий уровень подготовки", - отметила Маргарита Русецкая.

Кроме того, предлагается направить порядка 7,7 миллиарда рублей на благоустройство территорий образовательных организаций.

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