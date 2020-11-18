В России поступило в оборот около 60 тысяч доз вакцины "Спутник V"

К концу месяца это число увеличится в 10 раз

В гражданский оборот уже выпущено около 60 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". До конца месяца медики получат для вакцинации более 650 тысяч доз препарата, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"С момента государственной регистрации "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины… Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысяч доз, в декабре - 2,2 миллиона", - заявила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Кроме того, по данным вице-премьера, до 10 декабря в гражданский оборот поступит и небольшое количество вакцины от коронавируса центра "Вектор". Голикова сообщила, что центр начал производство, не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований.

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