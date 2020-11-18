Новый президент Молдавии высказалась о перспективах отношений с Россией

Санду поблагодарила Путина за поздравление

Избранный президент Молдавии Майя Санду пообещала установить позитивные и прагматические отношения с Россией.

Об этом она заявила на встрече с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым, пишет РИА Новости.

"Моя миссия - вывести страну из международной изоляции и наладить хорошие отношения с Российской Федерацией, что решит важные проблемы для граждан", - передала ее слова пресс-служба партии "Действие и солидарность".

Кроме того, Санду поблагодарила президента России Владимира Путина за поздравление после победы на выборах.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов, в ходе которого победу одержала лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду - она набрала почти 58% голосов. Ее соперник - действующий глава республики Игорь Додон - чуть более 42%.

Первый тур президентских выборов прошел 1 ноября. Тогда победителя выявить не удалось из-за минимальной разницы в голосах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"