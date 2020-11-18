Названы последствия неправильного использования антисептиков

В стремлении сберечь здоровье можно навредить себе

Эпидемиолог Ольга Ершова предупредила, что использование антисептиков после мытья рук может крайне негативно сказаться на коже и повредить липидный слой.

Врач призвала не использовать антисептики после того, как руки были вымыты с мылом – эти две процедуры нужно разделять. В противном случае происходит агрессивное воздействие на липидный слой и его вымывание. В особенности это правило относится к врачам, которые регулярно очищают руки во время работы.

Понять, что липидный слой нарушен, можно по характерным признакам. К примеру, после нанесения антибактериального средства может появиться ощущение жжения. Врач добавила, что отказ от антисептиков в таком случае не является спасением, поскольку липидный слой будет продолжать вымываться даже при использовании обычного мыла.

Ершова рекомендовала при выборе антисептика обращать внимание на его состав и отдавать предпочтение тем средствам, в состав которых входят увлажняющие компоненты, передает "Российская газета".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"