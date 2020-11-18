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Мурашко сообщил о нехватке машин скорой помощи в регионах

15:29
  • среда
  • 18 ноября 2020

Глава Минздрава России предложил решить эту проблему с помощью такси

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о нехватке автомобилей скорой помощи в восьми регионах.

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По его данным, к настоящему времени почти восемь тысяч машин дополнительно привлекли в регионах для перевозки пациентов с коронавирусом, однако в восьми регионах транспорта все равно недостаточно.

"Сегодня для амбулаторного этапа ключевая вещь - это транспорт. Не только выход медицинского работника на дом, но и доставка в амбулаторные центры, где есть возможности для диагностики - и инструментальной диагностики, и непосредственного осмотра врача", - сказал он (цитата по ТАСС). 

Мурашко предложил закрыть потребность в автомобилях скорой помощи в некоторых регионах с помощью такси.

В России около пяти тысяч пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, заявил он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Всего пациентами с коронавирусом занято 20% реанимационных коек, сообщил Мурашко.

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