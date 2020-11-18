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Обвиненный в хищениях Михаил Мень задержан

15:28
  • среда
  • 18 ноября 2020

Его везут на допрос

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан сотрудниками ФСБ и МВД. Его уже везут на допрос в Следственный комитет.

Совфед разрешил задержать аудитора Михаила Меня
Аудитора и экс-министра Михаила Меня заподозрили в хищениях

О задержании Меня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседников агентства, экс-министра строительства и бывшего губернатора Ивановской области задержали в Красногорском районе Подмосковья.

Ранее сегодня генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Преступление произошло в 2011 году. Как отметил генпрокурор, у следствия достаточно доказательства вины Михаила Меня, который занимал должность губернатора региона в период с 2005 по 2013 годы.

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Михаил Мень
Михаил Мень
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