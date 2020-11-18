ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин выделил 197 миллионов на создание мобильных "антикоронавирусных" бригад

15:36
  • среда
  • 18 ноября 2020

Контролировать расходы будет Минздрав

Минздрав создаст мобильные выездные бригады для помощи в борьбе с коронавирусом. Распоряжение о выделении на эти цели пости 198 миллионов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин выделил 2,6 миллиарда на выплаты соцработникам

"На создание и обеспечение функционирования мобильных выездных мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ - в размере 197 901 900 рублей", - отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Дополнительно выделяется еще 2 миллиона рублей. Как указано в распоряжении, эти средства пойдут на организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с распространением COVID-19. Минздраву поручено контролировать использование выделенных средств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помои
Врачи скорой помои
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.