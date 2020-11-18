Мишустин выделил 197 миллионов на создание мобильных "антикоронавирусных" бригад

Контролировать расходы будет Минздрав

Минздрав создаст мобильные выездные бригады для помощи в борьбе с коронавирусом. Распоряжение о выделении на эти цели пости 198 миллионов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На создание и обеспечение функционирования мобильных выездных мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ - в размере 197 901 900 рублей", - отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Дополнительно выделяется еще 2 миллиона рублей. Как указано в распоряжении, эти средства пойдут на организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с распространением COVID-19. Минздраву поручено контролировать использование выделенных средств.

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