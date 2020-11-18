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Путин распорядился о допвыплатах борющимся с коронавирусом медикам

16:08
  • среда
  • 18 ноября 2020

Правительству поручено обеспечить регионы финансами

Российским регионам будет направлена дополнительная финансовая поддержка для стимулирующих выплат занятым в борьбе с коронавирусом медикам. Владимир Путин поручил кабмину заняться этим вопросом во время совещания с правительством.
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"Прошу правительство исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учетом окончания финансового года дополнительно предусмотреть поддержку регионам", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что кабмин и региональные власти должны отнестись к внедрению нового фомата выплат медработникам крайне внимательно и ответственно. По новым правилам, размер дополнительных выплат рассчитывается на основе количества смен, которые медик отработал с коронавирусными больными, передает ТАСС.

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