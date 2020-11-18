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Путин призвал избегать медлительности в борьбе с COVID-19

16:02
  • среда
  • 18 ноября 2020

Президент назвал ключевые критерии работы всех уровней власти

Нерасторопность при борьбе с коронавирусом недопустима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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"Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите - вот это ключевой критерий работы всех уровней власти", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Президент также отметил, что кабмин должен не только критиковать глав регионов, где наблюдается сложная ситуация с пандемией и коечным фондом, но и помогать им. "Но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, там, конечно, нужно им еще и помогать", - сказал он. 

"В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах Федерации обстановка, прямо скажем, является сложной", - добавил Путин.

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