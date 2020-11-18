Путин: нельзя допустить, чтобы кто-то наживался на борьбе с коронавирусом

Президент призвал тщательнее контролировать использование бюджетных средств

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить, чтобы кто-то нажился за счет пандемии коронавируса и выделенных государством средств на борьбу с заболеванием.

Глава государства отметил, что в стране есть множество добровольцев, готовых помогать как врачам, так и заболевшим. Однако также встречаются и люди, стремящиеся повернуть ситуацию в свою пользу, передает РИА Новости.

"Только чтобы никто на этом не наживался, а то мы сейчас знаем такие ситуации. Сейчас много волонтеров, людей, которые даже бесплатно врачей возят. Но есть и другие... Нельзя пускать на самотек", - подчеркнул российский лидер.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 55,6 миллиона человек, 1,34 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,99 миллиона заболевших, более 34 тысяч пациентов скончались.

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