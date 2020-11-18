Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Благостные отчёты и замалчивания никому не нужны ни в центре, ни на местах, отметил президент

Совещание по вопросам борьбы с коронавирусом провёл в среду Владимир Путин. Глава оперативного штаба Татьяна Голикова, руководитель рабочей группы Госсовета Сергей Собянин и другие участники дискуссии рассмотрели наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются те или иные регионы. В их числе - дефицит лекарств в аптеках, нехватка машин скорой помощи, а также сложности с дозвоном граждан в медицинские учреждения и необходимость более быстрого получения результатов тестирования. Президент подтвердил, что дополнительные выплаты специалистам, работающим с ковидом, будут сохранены, а регионы получат для этого необходимые средства.

"Ситуация складывается непросто" - этими словами Владимир Путин открыл заседание правительства. Традиционно в последние месяцы оно проходит в формате видеоконференции. С 1 октября суточный показатель заболеваемости коронавирусом вырос в 2,5 раза - около 15 случаев на 100 тысяч населения. Это в целом по стране. Но разброс по регионам огромный. Реже всего диагноз "ковид" ставят в Татарстане. Чаще всего – в Карелии. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, в тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, наблюдается стабилизация ситуации.

Голикова: Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов. В трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь.

Путин: По поводу занятости коечного фонда - вы сказали, что в 10 регионах ситуация сложнее, чем в других субъектах Федерации. Вы назвали три: Чувашия, Севастополь, Орловская область. Можете назвать остальные 7?

Голикова: Да, конечно, Владимир Владимирович. Это Ивановская область, республика Коми, республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская и Омская области. И плюс те три, которые я назвала.

Путин: Я понял. Я еще в завершение скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов. Кроме того, чтобы их напрягать и ругать, там нужно им еще и помогать.

Вместе с тем, Владимир Путин призвал ни в коем случае не пытаться приукрашивать ситуацию. Благостные отчёты и замалчивания "никому не нужны ни в центре, ни на местах". Сегодня на наблюдении и лечении более миллиона ковидных пациентов. Более 220 тысяч находятся в стационарах. Каждый десятый - в тяжелом состоянии, под интенсивным наблюдением.

Еще один важный аспект – диагностика. Со вчерашнего дня по рекомендации Минздрава результат ПЦР-исследования должен быть получен в течение 48 часов после передачи анализа в лабораторию. Однако Владимир Путин призвал сократить и этот срок.

"Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это тоже долго. 48 часов - это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи", - отметил Путин.

В больницах, поликлиниках и на дому помощь пациентам сейчас оказывают более полумиллиона медработников. Серьезную поддержку им оказывают 55 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов. Они должны получать ежемесячные доплаты от 7 до 10 тысяч, Владимир Путин уже дал соответствующее поручение правительству.

"Абсолютное большинство наших врачей, фельдшеров, медсестёр, работников скорой помощи, безусловно, мужественно – мы видели и слышали сегодня о таких примерах – и профессионально исполняют свой долг, делают всё возможное и даже невозможное, всё, что от них зависит, рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот, как здесь Михаил Михайлович сейчас сказал, сами, будучи больными, помогают, продолжают работать. И недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать чётко и слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников", - сказал Путин.

Президент также назвал очень востребованной помощь со стороны волонтеров, в том числе в рамках акции "Мы вместе". Добровольцы принимают звонки в колл-центрах, развозят продукты и лекарства людям, которые лечатся дома или находятся в группе риска.

В гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". К концу года производство препарата резко возрастет. В декабре планируется произвести более двух миллионов доз вакцины.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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