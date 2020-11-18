В Берлине протестующих против карантинных мер разогнали водометами

Есть пострадавшие

В Берлине столкновения между полицией и противниками карантинных мер. Поводом к выступлениям стало обсуждение в Бундестаге проекта закона, который в условиях пандемии коронавируса, как утверждают недовольные, ещё больше ограничит и без того уже ущемлённые права граждан. Тысячи протестующих собрались у Бранденбургских ворот. Полиция, после того, как призывы разойтись не помогли, пустила в ход водомёты.

Более 10 тысяч демонстрантов и свыше 2 тысяч полицейских - противостояние на площади Бранденбургских ворот в Берлине началось одновременно с заседанием в Бундестаге. Депутаты парламента Германии в присутствии канцлера Меркель обсуждают вопрос о внесении изменений в закон о защите населения от инфекции, которые значительно расширят полномочия Минздрава ФРГ по введению новых ограничительных мер. Участники акции пытаются прорваться к зданию Бундестага, закидывают силовиков камнями, бутылками и пиротехникой, передает "ТВ Центр". Полиция охлаждает пыл протестующих слезоточивым газом и водомётами.

Пострадавшие уже есть с обеих сторон. Несколько человек задержаны. Ни о каких средствах индивидуальной защиты или социальной дистанции на митинге речи, конечно, не идёт. Собравшиеся на митинг отрицают опасность коронавируса и считают ущемлением своих конституционных прав меры, которые власти принимают для борьбы с пандемией. В начале ноября Германия уже ввела частичный карантин. Закрыты рестораны, бары и фитнес-клубы. Не работают театры и кинозалы. Однако значительного улучшения ситуации не произошло. Власти рассматривают вопрос о закрытии школ и детских садов.

На сегодняшний день в Германии зафиксировано более 830 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В активной фазе заболевания находятся почти 300 тысяч немцев. Из них около 3 с половиной тысяч - в критическом состоянии. Жертвами инфекции за весь период пандемии стали свыше 13 тысяч граждан страны.

"Меры, которые до сих пор были приняты для борьбы с пандемией, были необходимы, но их недостаточно. И конкретно этот закон очень важен для нас именно сейчас! И я прошу вас всех принимать решение по этому вопросу, слушая своё сердце. Лично я никому не дам себя запугать", - говорит депутат Бундестага Карин Мааг.

"Мы убеждены в том, что любое ограничение привычной жизни должно быть хорошо и чётко обосновано. Для этого и существуют открытые дебаты в Бундестаге", - отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Помешать дебатам в парламенте протестующие пытались ещё до их начала. Накануне многие депутаты Бундестага получили по электронной почте письма с призывом блокировать принятие нового закона. Однако парламентарии намерены уже сегодня согласовать и чётко прописать условия, при которых в силу будут вступать новые ограничения при очередных вспышках коронавируса. Участники акции в центре Берлина настроены не менее решительно и расходиться не собираются.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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