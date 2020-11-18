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Снегопад в регионах вызвал транспортный коллапс

18:02
  • среда
  • 18 ноября 2020

Какую погоду ждать москвичам?

Сразу на несколько российских регионов обрушилась зимняя непогода. В Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье необычные для этого сезона снежные заносы вызвали коллапс на дорогах. В Ленинградской области из-за метели произошло ДТП с пассажирским автобусом. Один человек погиб и 12 ранены. Аэропорт "Пулково" на время прекратил прием рейсов. Во Владивостоке на объездной трассе образовалась наледь, пришлось перекрыть движение. МЧС предупредило об усилении ветра, возможности ледяного дождя и гололедицы в Москве и центральных областях.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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