Снегопад в регионах вызвал транспортный коллапс

Какую погоду ждать москвичам?

Сразу на несколько российских регионов обрушилась зимняя непогода. В Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье необычные для этого сезона снежные заносы вызвали коллапс на дорогах. В Ленинградской области из-за метели произошло ДТП с пассажирским автобусом. Один человек погиб и 12 ранены. Аэропорт "Пулково" на время прекратил прием рейсов. Во Владивостоке на объездной трассе образовалась наледь, пришлось перекрыть движение. МЧС предупредило об усилении ветра, возможности ледяного дождя и гололедицы в Москве и центральных областях.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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