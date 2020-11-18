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Глава СВР обвинил Запад в попытке сорвать карабахские договоренности

16:37
  • среда
  • 18 ноября 2020

США и их союзники недовольны ролью России в урегулировании конфликта

Соединенные Штаты и их союзники раздосадованы тем, что военные действия в Карабахе остановлены при посредничестве Москвы. Ряд западных стран пытается вновь разжечь конфликт, чтобы вытеснить Россию из Закавказья, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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"По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня", - говорится в распространенном пресс-службой СВР заявлении Нарышкина.

По словам директора СВР, армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана и необходимо вести войну "до победного конца". Азербайджанцев, в свою очередь, убеждают в том, что Баку был в шаге от взятия Степанакерта, а Кремль "украл у них победу", передает РИА Новости.

10 ноября президенты России и Азербайджана, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с соглашением в регион введены российские миротворческие силы.

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