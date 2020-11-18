ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена "Женщин года" по версии российского журнала Glamour

17:22
  • среда
  • 18 ноября 2020

Они добиваются своего, несмотря на объективные трудности и пандемию

Депутат Оксана Пушкина и политолог Екатерина Шульман, певица Zivert и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Эти женщины добиваются своего, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию, утверждает российский журнал Glamour.
Пушкина показала архивное фото с молодым Бондарчуком

Героинями премии Glamour под названием "Женщины года" стали также глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, автор тура "Нет харассменту" Юлия Ахмедова, актрисы из сериала "Чики" Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова.

В редакции отметили, что в 2020 году с премией Glamour произошли некоторые изменения. От традиционного голосования на сайте в издании отказались. По словам главного редактора Иляны Эрднеевой, личный и профессиональный героизм не показались ей материями, пригодными для сравнения, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Zivert
Певица Zivert
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.