Названы имена "Женщин года" по версии российского журнала Glamour

Они добиваются своего, несмотря на объективные трудности и пандемию

Депутат Оксана Пушкина и политолог Екатерина Шульман, певица Zivert и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Эти женщины добиваются своего, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию, утверждает российский журнал Glamour.

Героинями премии Glamour под названием "Женщины года" стали также глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, автор тура "Нет харассменту" Юлия Ахмедова, актрисы из сериала "Чики" Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова.

В редакции отметили, что в 2020 году с премией Glamour произошли некоторые изменения. От традиционного голосования на сайте в издании отказались. По словам главного редактора Иляны Эрднеевой, личный и профессиональный героизм не показались ей материями, пригодными для сравнения, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"