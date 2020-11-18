Депутат МГД Киселева: более 5 тыс. очередников в Москве могут получить жилье в 2021 году

Очередь сокращается

Порядка пяти тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут получить жилье в 2021 году. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"Очередь сокращается не только благодаря денежным вложениям, но и натуральному предоставлению квартир", - отметила парламентарий.

Мария Киселева рассказала, что благодаря программе реновации часть очередников могут получить новое жилье раньше. Это горожане, которые прописаны в ожидающих расселения пятиэтажках и в то же время стоят в очереди.

По словам депутата, проблема очередников полностью может быть решена в течение 10-12 лет. "Да, срок не самый короткий, однако я уверена, что москвичи будут рады въехать в новые квартиры в современных домах", - приводит АГН "Москва" слова Киселевой.

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