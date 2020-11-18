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Полиция Берлина задержала около 200 участников протестов против карантина

18:03
  • среда
  • 18 ноября 2020

Несколько тысяч человек продолжают акцию возле здания бундестага

Девять полицейских пострадали в столкновениях с протестующими против введения карантина в Берлине. Задержаны не менее 190 участников акции.
В Берлине протестующих против карантинных мер разогнали водометами

"По состоянию на 14:00 (16:00 мск) было проведено 190 задержаний. Два человека сразу предстанут перед судьей, который изберет для них меру пресечения", - сообщила берлинская полиция в Twitter.

По последним данным, митингующие, тем не менее, не расходятся. На площади у Бранденбургских ворот остаются несколько тысяч человек. Бундестаг тем временем, несмотря на протесты, принял поправки в закон об инфекционной защите населения, передает ТАСС.

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