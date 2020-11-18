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Российские космонавты открыли запечатанный 11 лет назад люк

18:15
  • среда
  • 18 ноября 2020

Они вышли в открытый космос

В среду российские космонавты Сергей Рыжков и Сергей Кудь-Сверчков совершили выход в открытый космос с МКС. Цель - подготовка к прибытию нового модуля "Наука".

Оба члена экипажа впервые в карьере оказались в открытом космосе. Станцию они покинули через люк, который был законсервирован 11 лет назад. На работы уйдет не менее пяти с половиной часов. За это время предстоит подготовить к отстыковке модуль "Пирс" - он отслужил свой срок - а также провести несколько научных экспериментов.

Всё происходит под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами. А с борта станции действия экипажа координирует астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

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