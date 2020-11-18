Московским автомобилистам посоветовали оставаться дома

Особенно это касается тех, кто не "переобул" железного друга

Московским водителям посоветовали быть особенно аккуратными на дорогах вечером 18 ноября. А по возможности лучше вообще отказаться от поездок – в крайнем случае, можно воспользоваться общественным транспортом.

"На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне 8 баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Автомобилистам напоминают об осторожности и необходимости соблюдать дистанцию. Предупреждение особенно актуально для тех, кто не успел сменить шины на зимний вариант.

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