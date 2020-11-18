ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским автомобилистам посоветовали оставаться дома

18:28
  • среда
  • 18 ноября 2020

Особенно это касается тех, кто не "переобул" железного друга

Московским водителям посоветовали быть особенно аккуратными на дорогах вечером 18 ноября. А по возможности лучше вообще отказаться от поездок – в крайнем случае, можно воспользоваться общественным транспортом.
Автомобилистов предупредили о новых штрафах

"На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне 8 баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Автомобилистам напоминают об осторожности и необходимости соблюдать дистанцию. Предупреждение особенно актуально для тех, кто не успел сменить шины на зимний вариант.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия снегопада
Последствия снегопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.