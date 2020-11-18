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Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

18:35
  • среда
  • 18 ноября 2020

С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей столицы

Стройкомплекс продолжает активное развитие транспортного каркаса Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В городе каждый год открывают не менее 100 километров новых дорог. "С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей города – важнейших дорожных артерий, и 17 клеверных развязок МКАД, которые поехали быстрее за счет организации движения по направленным съездам", - сообщил  Бочкарёв.

Заммэра также рассказал, что уже ведется строительство последнего участка Северо-Восточной хорды (СВХ). Он связывает Открытое и Ярославское шоссе. По словам Бочкарева, было принято решение проложить трассу в полосе отвода железнодорожных путей МЦК.

Время на дорогу для жителей между севером и востоком столицы сократится более чем на 40 минут. "Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72%", – отметил заммэра.

Также активно строится метро. Только с начала этого года построены более 15 километров линий и шесть новых станций подземки, говорится в сообщении на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

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