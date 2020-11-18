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Грабители увели грузовик с гаджетами Apple на 7 миллионов долларов

18:51
  • среда
  • 18 ноября 2020

Полиция ищет очевидцев

Власти британского графства Нортгемптоншир ищут очевидцев преступления, которое произошло около 8 вечера 10 ноября на трассе М1. Полиция просит сообщать о предложениях по продаже продукции компании Apple и о людях, продающих эти товары.
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По данным следствия, преступники выследили и связали водителя и охранника грузовика, в котором везли 48 поддонов с продукцией компании Apple.Затем грабители перегнали машину в близлежащую деревню Крик, где переложили продукцию в ожидавший их там грузовик, бросив водителя и охранника.

Грузовик в конце концов обнаружили в соседнем Лестершире. Полиция считает, что грабители перенесли содержимое грузовика в третью машину. В числе пропавших гаджетов - AirPods, Apple Watch и iPhone 11. Ущерб оценивают в 5 миллионов фунтов стерлингов – это приблизительно 6,6 миллиона долларов, передает "Интерфакс".

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