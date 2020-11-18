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Путин сменил глав двух регионов

19:13
  • среда
  • 18 ноября 2020

Президент назначил врио губернатора и главы республики

Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, им стал Вячеслав Гладков.
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"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области", - говорится в сообщении.

Возглавлявший регион с 1993 года Евгений Савченко еще в сентябре объявил об отставке. Тогда же президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко, который перешел в Совет Федерации.

18 ноября российский лидер подписал еще один указ - "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Мордовия". Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова. Временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия президент назначил Артема Здунова.

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