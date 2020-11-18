Власти Москвы назвали причину взрыва в больнице в Коммунарке

Пострадавших нет

Угрозы для пациентов и персонала больницы после инцидента в больнице в Коммунарке нет. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы.

В настоящий момент экстренные службы работают над устранением неисправности.

"Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии", - говорится в сообщении.

Больных в этом блоке не было, никто не пострадал. В Департаменте добавили - для проведения ремонта пациенты, размещенные в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, которые не связаны с блоком, в котором произошел инцидент.

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