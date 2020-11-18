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Появилось видео с места ЧП в больнице в Коммунарке

19:32
  • среда
  • 18 ноября 2020

Пострадавших в инциденте нет

Пострадавших в результате разгерметизации кислородного шланга в больнице в Коммунарке нет, сообщили в экстренных службах. Больных в блоке, где произошла авария, не было, обошлось без разрушений и возгорания.
В больнице в Коммунарке произошел взрыв

"В ГКБ No40 в неэксплуатируемом, строящемся корпусе произошла разгерметизация магистральной кислородной линии (шланга) с последующим хлопком. Пострадавших, возгорания и разрушений нет", - цитирует представителя экстренных служб города агентство РИА Новости.

Информацию подтвердили и в Мосгорздраве. Как сообщается на сайте ведомства, разгерметизация кислородной линии произошла во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

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