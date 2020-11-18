Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении

В приоритете - поддержка горожан и развитие здравоохранения

Московская городская дума рассмотрела в первом чтении проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, бюджет - социальный и инвестиционный.

По словам парламентария, город в полном объеме выполняет все социальные обязательства перед жителями столицы. Дополнительные расходы по противодействию коронавирусной инфекции будут профинансированы.

"Предварительно, законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении", - заявил Шапошников.

В первом чтении рассматривались ключевые характеристики документа. "У депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению", - сообщил Шапошников.

По словам парламентария, в 2021-2023 годах на госпрограмму "Социальная поддержка жителей города Москвы" предусмотрено выделение более 1,7 триллиона рублей. Каждый третий житель Москвы получает меры поддержки от города, сообщил Шапошников.

"Среди основных приоритетов: поддержка старшего поколения, инвалидов, семей с детьми и детей-сирот, москвичей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, безработных", - сказал он.

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